Общество 05 марта 2024, 11:40 Орбакайте выступит в Кремле Певица Кристина Орбакайте выступит в Государственном Кремлевском дворце 7 марта РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле 7 марта. При этом на сайте площадки артистки нет среди заявленных участников, сообщило РИА «Новости».

«Информация и ее участие пока не подтверждены», — процитировало агентство собеседницу.

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Однако представители ресторана Petter подтвердили журналистам, что концерт Орбакайте в их заведении пройдет 5 марта.

«Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле», — уточнил владелец ресторана РИА «Новости».

Сама артистка ранее заявляла, что ее выступления в Москве состоятся. Она также опровергла информацию о массовой отмене концертов в России.