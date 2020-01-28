Орбакайте сломала ногу

Российская певица Кристина Орбакайте ближайшие шесть недель сможет пользоваться только одной ногой. На вторую наступать ей категорически запретили врачи. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Источник фото: Instagram

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу», — написала Орбакайте в соцсети.

На фото она изображена сидящей на диване с вытянутой правой ногой, на которой и правда надет ортопедический аппарат — лангетка. Никаких дополнительных подробностей артистка не сообщила.

В афише артистки значатся в ближайшее время спектакли и концерты. В частности, в марте и апреле на задействована в спектакле «Современника» «Двое на качелях». Кроме того, на официальном сайте певицы в афише значатся ее концертные шоу, многие из которых должны пройти за рубежом.

Поклонники в комментариях наперебой признаются Орбакайте в любви. Почитатели ее таланта желают артистке скорейшего выздоровления.