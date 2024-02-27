27 февраля 2024, 14:44
Орбакайте намекнула на возвращение в Россию
Оставшаяся без концертов в России Орбакайте намекнула на приезд в Россию
Кристина Орбакайте вышла на связь со своей обширной аудиторией в соцсетях и намекнула на нахождение в России. Об этом сообщил портал 7дней.ру.
Орбакайте поделилась фотографией, на которой продемонстрировала результат посещения салона ее друга Влада Лисовца в Москве. Неясно, как давно состоялся этот визит.
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Более того, Орбакайте планирует выступить в Санкт-Петербурге 3 марта в рамках весеннего тура.
С начала 2022 года певица стала значительно больше времени проводить в США, где проживает ее семья, вследствие чего ее визиты в Россию стали редкостью.
Директор Орбакайте Александр Качан прекратил сотрудничество после отмены ее шоу в России. Тот рассказал, что артистка не работает в России и у нее нет шансов на проведение гастрольного тура по родине.
Предполагаемое возвращение Кристины Орбакайте на родину произошло почти одновременно с объявлением о выходе нового альбома ее матери, Аллы Пугачевой. Релиз включит в себя песни, исполненные поп-дивой на юбилейном концерте в 2019 году, и станет доступен на стриминговых платформах с 1 марта 2024 года.
Россия
Музыка
Алла Пугачева
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