Общество 27 февраля 2024, 14:44 Орбакайте намекнула на возвращение в Россию Оставшаяся без концертов в России Орбакайте намекнула на приезд в Россию РИА «Новости»

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Кристина Орбакайте вышла на связь со своей обширной аудиторией в соцсетях и намекнула на нахождение в России. Об этом сообщил портал 7дней.ру.

Орбакайте поделилась фотографией, на которой продемонстрировала результат посещения салона ее друга Влада Лисовца в Москве. Неясно, как давно состоялся этот визит.

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Более того, Орбакайте планирует выступить в Санкт-Петербурге 3 марта в рамках весеннего тура.

С начала 2022 года певица стала значительно больше времени проводить в США, где проживает ее семья, вследствие чего ее визиты в Россию стали редкостью.

Директор Орбакайте Александр Качан прекратил сотрудничество после отмены ее шоу в России. Тот рассказал, что артистка не работает в России и у нее нет шансов на проведение гастрольного тура по родине.

Предполагаемое возвращение Кристины Орбакайте на родину произошло почти одновременно с объявлением о выходе нового альбома ее матери, Аллы Пугачевой. Релиз включит в себя песни, исполненные поп-дивой на юбилейном концерте в 2019 году, и станет доступен на стриминговых платформах с 1 марта 2024 года.