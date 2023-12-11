Общество 11 декабря 2023, 17:21 Оратор Старовойтова посоветовала следить за языком тела и голосом при выступлении на публике

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Автор и ведущая программ по ораторскому искусству Алиса Старовойтова рассказала, как организовать качественное выступление на публике и завладеть вниманием аудитории. Важно настроить речь под интересы и потребности слушателей, отметила эксперт в беседе с Life.

Она посоветовала заранее подготовить и структурировать доклад, чтобы впоследствии не потерять мысль. Также необходимо обдумать возможные каверзные вопросы.

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Старовойтова рекомендовала обратить внимание на контроль за языком тела и голосом. Именно эти «инструменты» позволяют лучше донести идею до аудитории.