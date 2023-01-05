Общество 05 января 2023, 10:51 Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за аномальных морозов Оранжевый уровень опасности из-за морозов ввели в Москве и Подмосковье до 7 января РИА «Новости»

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Из-за аномальных холодов в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, отклонение от среднесуточной температуры составит 9-17 градусов. Предупреждение из-за сильных холодов будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

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Помимо этого, в столице и Подмосковье до 21:00 6 января ввели желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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В Москве и области с 6 по 10 января ожидаются 29-градусные морозы. В ряде российских регионов похолодание будет еще более сильным — до -48…-53 градусов.

Такой прогноз выпустили в Якутии, Магаданской области и на Чукотке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ЯНАО и Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют до -47 градусов мороза.

«Похолодание связано с антициклоном, который идет в Скандинавию из Арктики», — объяснил Вильфанд.