Общество 12 февраля 2024, 11:11 Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до вторника Оранжевый уровень опасности в Москве продлили до 13 февраля из-за гололедицы РИА «Новости»

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Оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника, 13 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

Сегодня и завтра в некоторых районах мегаполиса пройдет ледяной дождь и ожидается налипание мокрого снега. Аналогичное метеопредупреждение касается и Московской области.

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Кроме того, желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана, который также продлится до 21:00 вторника.

Ранее синоптик предупредил, что в понедельник, 12 февраля, в Москву придет потепление. Температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов.

Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах. При необходимости пересаживаться на городской транспорт. Аккуратными следует быть и пешеходам.