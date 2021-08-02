«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за аномальной жары. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра. Предупреждение будет действовать с 11:00 до 18:00.

По данным синоптиков, местами жара составит до +30 градусов. Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Также жителей столицы предупредили, что с 9:00 до 21:00 2 августа в городе возможна гроза.

Сильный ветер и грозу прогнозируют и в Московской области. Во время непогоды сотрудники МЧС рекомендуют убирать вещи с балконов и со двора в дом или подвал, не парковать машины возле деревьев или рекламных щитов. Пешеходам тоже следует обходить стороной шаткие конструкции. Опасность во время сильного ветра могут представлять и дома с ветхой кровлей.

Последний месяц лета обещает быть теплым во всей России. С таким прогнозом ранее выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, сейчас на территории страны нигде не наблюдается отрицательная температурная аномалия

«Наиболее высокая температура, то есть где класс выше нормы, — вся европейская часть страны», — пояснил специалист.