Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области до 23 июня продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. В ближайшие дни средняя температура воздуха будет выше нормы на 7-10 градусов.

Предупреждение будет действовать до 11:00, сообщили в Гидрометцентре России.

Во вторник, 22 июня, в Москве днем ожидается до +33…+35, по области — +30…+35 градусов. Ветер юго-восточный, южный до 2-7 метров в секунду.

В среду, 23 июня, жара в столице и области усилится. Ночью в Москве температура воздуха опустится до +19…+21, в центре — +23…+25. Ночью в Подмосковье до +17...+22. Днем синоптики прогнозируют +35…+37 градусов, по области — +32…+37.

Снижение температуры не произойдет в четверг, 24 июня. Ночью в Москве до +20…+22 градусов, в центре температура выше на три градуса, в Московской области — +17…+22. Днем ожидается +35…+37 градусов, по области - +32...+37.

В пятницу возможен кратковременный дождь, однако столбики термометра не пойдут вниз. Днем — до +31…+36. Небольшой спад произойдет в субботу, в столице ожидается днем +29...+34.