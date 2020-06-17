«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили для Москвы и Подмосковья

В Москве и Подмосковье воздух в ближайшие сутки нагреется до 32 градусов. Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень опасности.

По информации Гидрометцентра, в московском регионе в среду днем будет 30-32 градуса выше нуля. Жаркая погода сохранится в Москве до 21:00 17 июня, в Подмосковье — до 16:00 18 июня.

В Гидрометцентре допустили, что 17 июня погода может побить рекорд. Самым жарким этот день был в 1892 году. Тогда в Москве зарегистрировали 30,8 градуса.

Этот день также может стать самым жарким с начала лета. Пока что теплее всего было 11 июня, когда воздух накалился до 30,5 градуса.

Синоптики предупреждают, что уже в четверг погода испортится. 18 июня на северо-востоке Московской области будет дождь. Днем температура может достигнуть 32 градусов, зато прогнозируется гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Судя по прогнозу на неделю, дождь, порывистый ветер и гроза сохранятся в столичном регионе до субботы. Начиная с пятницы, температура уже не будет подниматься выше 30 градусов.