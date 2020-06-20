«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за ливня

В столице пройдет местами сильный ливень, будет гроза и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. На «оранжевом» уровне погода продержится до 22:00 субботы, 20 июня.

До этого в столице из-за жары три дня подряд объявляли предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение действовало 17, 18 и 19 июня. В среду, 17 июня, в столице был побит абсолютный температурный рекорд 1892 года. Тогда воздух раскалился до 31,4 градуса. А 19 июня он прогрелся до 31,8 градуса.

«Оранжевый» уровень опасности предполагает вероятность стихийных бедствий и нанесение ущерба.

Аномально жаркая погода принесла 20 июня мощный ливень с градом. Синоптики предупредили о грозе со шквалистым усилением ветра до 15–20 метров в секунду. Больше всего пострадали южные районы столицы — Чертаново и Бирюлево. Подтоплен отрезок Варшавского шоссе рядом со станцией метро «Южная». Автолюбителям пришлось менять свой маршрут.