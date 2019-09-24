«Орал так». Соловьев вышел из себя после «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев сильно кричал и бил барьер в студии своей программы на телеканале «России 1», потому что не мог терпеть «либеральный бред про российскую историю». В этом журналист сам признался в своем Telegram-канале.
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«Сегодня очень эмоциональный вечер на телеканале „Россия“. Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — заявил Соловьев.
По его мнению, либералы постоянно клевещут, когда говорят о российской истории. Ведущий отметил, что возвращение образа Сталина в политику связано с Западом и «обслуживающим его либералами».
Кто из гостей вывел его из себя, телеведущий не уточнил. Зато похвалил речи израильского эксперта Якова Кедми, российского политолога Сергея Михеева и российского кинорежиссера Карена Шахназарова.