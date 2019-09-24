«Орал так». Соловьев вышел из себя после «либерального бреда» о России

«Предлагаете вычеркнуть Попова?» Соловьев — о возможной отмене Дня радио Подробнее

«Сегодня очень эмоциональный вечер на телеканале „Россия“. Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — заявил Соловьев.

По его мнению, либералы постоянно клевещут, когда говорят о российской истории. Ведущий отметил, что возвращение образа Сталина в политику связано с Западом и «обслуживающим его либералами».

Кто из гостей вывел его из себя, телеведущий не уточнил. Зато похвалил речи израильского эксперта Якова Кедми, российского политолога Сергея Михеева и российского кинорежиссера Карена Шахназарова.