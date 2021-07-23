Опытным стрелкам предложили выдавать охотничий билет без медсправки

Опытных стрелков предложили освободить от предоставления медицинской справки для получения охотничьего билета. С такой инициативой выступило МВД России.

«Предложено не распространять требования о предоставлении выписки о результатах медицинского освидетельствования отдельным категориям граждан, имеющих опыт работы с оружием», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

Сейчас для получения охотничьего билета все должны предоставлять медицинскую справку. Правило работает и для тех, кто имеет опыт стрельбы.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила МВД, Минприроды, Минздраву и Росгвардии составить поправки к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Все предложения должны предоставить на рассмотрение в правительство. Как отметили в МВД, ведомство концептуально поддерживает законопроект. При этом министерство предложило предусмотреть нормы о медицинских справках, чтобы усовершенствовать порядок выдачи охотничьего билета.

В начале июля президент Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия. Теперь для получения разрешения на владение оружием нужно пройти более строгое медицинское освидетельствование.