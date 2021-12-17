Опыт проекта «Мой гектар» может быть распространен на всю страну

На заседании Комитета «‎ОПОРЫ РОССИИ» по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды обсудили развитие территорий на примере реализации проекта «‎Мой гектар».

16 декабря состоялся «круглый стол» по вопросу формирования механизмов регулирования процессов комплексного развития сельских территорий на примере реализации проекта «Мой гектар».

Мероприятие прошло в «ОПОРЕ РОССИИ» с участием первого зампреда комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслава Фетисова, депутата Госдумы РФ Олега Валенчука, заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексея Анисимова, председателя Ассоциации территориального планирования и градостроительного занирования Алексея Чернышова, представителей Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, АККОРа, членов комитета «ОПОРА РОССИИ» по комплексному развитию территорий и других.

По мнению председателя Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по КРТ Александра Моора, программа комплексного развития территорий сегодня не распространяется в полной мере на земли за границами населенных пунктов. В своем вступительном слове он подчеркнул, что обсуждение данного вопроса на круглом столе — это возможность изменить сложившуюся ситуацию.

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов считает важным организовать системную работу по введению сельхозземель в оборот. Он подчеркнул, что развитие сельских территорий и фермерства — важная задача для России, которая может обеспечивать здоровье нации, а обширные и зачастую заброшенные территории могут стать плацдармом для развития экологического и гастрономического туризма.

Источник фото: телеканал «360»

В приоритете для парламентария — проживание россиян в экологически чистой атмосфере. «Чистая вода, чистая еда, чистый воздух — это не только экономия на лекарствах, но, главное, — сила духа, на которой держится земля русская», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

«Речь идет о будущем России, о брошенных пустующих землях, которые нужно отдать россиянам. Чтобы люди могли иметь свой дом и участок, где они смогут учить своих детей труду на родной земле, где будут сами выращивать экологически чистые продукты питания. Семьи, получившие гектар земли, зарастающий сегодня бурьяном и борщевиком, становятся ответственными за свой малый кусочек Родины», — сказал председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, выступая перед участниками «круглого стола».

Заместитель уполномоченного представителя Президента по Центральному федеральному округу Алексей Анисимов отметил важность исполнения федеральных инициатив и законов, направленных на развитие сельских территорий и фермерства в России.

Источник фото: телеканал «360»

Он подчеркнул недопустимость ограничений действия Федерального закона № 299 региональными властями на сельских территориях с низкой плотностью населения.

По его мнению, требует обсуждения вопрос увеличения показателя площади жилой застройки сельскохозяйственного участка для крестьянско-фермерских хозяйств с 0,25% в сторону повышения.

Собравшиеся рассмотрели проблематику вопроса, опираясь на практический опыт проекта «Мой гектар», в рамках которого создана цифровая платформа коллективного управления развитием поселков. Данный опыт предлагается транслировать на всю страну для более успешной реализации планов государства по комплексному развитию сельских территорий.

Руководитель проекта «‎Мой гектар», член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» Денис Бучельников рассказал об опыте реализации проекта, цель которого — получение гражданами земельных участков на льготных условиях для организации фермерских хозяйств и ЛПХ.

Проект «‎Мой гектар» существует пять лет и за это время собственниками земель стало более 5 тысяч человек, запущено 60 поселков. В рамках проекта в хозяйственный оборот вовлечено 10800 гектаров земель в Тверской области, создано 40 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и более тысячи рабочих мест. Создан регламент интенсивного развития территории.

«Важным вопросом для собственников участков является получение подтверждения готовности региональных властей осуществить перевод участков, необходимый для строительства инфраструктуры. Собственники готовы ее строить самостоятельно за счет собственных средств. Решение данного вопроса есть, это закон о Комплексном развитии территории. Он предусматривает возможность подписания соглашения с региональными властями по заявлению правообладателей», — сказал в выступлении Денис Бучельников.

Позицию по вопросу проработки закона о комплексном развитии сельских территорий по инициативе правообладателей озвучил председатель Ассоциации градостроительного зонирования и территориального планирования Алексей Чернышов. Он отметил, что все расширения сельских населенных пунктов идут через присоединение сельхозземель.

«Для комфортной жизни на таких территориях их нужно благоустраивать, обеспечивать инфраструктурой. Данные инфраструктурные задачи готовы брать на себя инвесторы — собственники участков — посредством заключения с органами власти договоров о комплексном развитии территорий в соответствии с градостроительным кодексом. По сути, есть инструмент, данный нам федеральным законом, но отсутствует методология, объясняющая, как им пользоваться, отсутствуют соответствующие регламентирующие процедуры на местах в регионах, все это тормозит развитие сельских населенных пунктов», — высказался в своем выступлении Алексей Чернышов.

По итогам заседания решено создать на базе Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по комплексному развитию территорий рабочую группу, которая подготовит предложения по расширению закона на сельские территории, а также рекомендации по использованию закона для региональных властей.

Предстоит определить, достаточно ли будет разъяснений от профильных министерств и ведомств или предстоит инициировать изменения федерального законодательства, которые традиционно сопровождаются принятием соответствующих региональных нормативных актов.