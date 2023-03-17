Общество 17 марта 2023, 16:29 Опыт борьбы с банковскими кризисами США и ЕС сочли обширным Глава Центробанка Набиуллина: США и ЕС имеют опыт борьбы с банковскими кризисами РИА «Новости»

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США и ЕС имеют обширный опыт борьбы с банковскими кризисами. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров Центробанка, передал ТАСС.

Она подчеркнула, что ситуация с банками Европы и США увеличивает риски глобальной рецессии, но на экономику России не повлияет.

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«Турбулентность на финансовых рынках Запада хотя увеличивает риски глобальной рецессии, но напрямую не окажет влияния на экономику России», — отметила глава ЦБ.

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Она пояснила, что для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на экспортные товары.

Ранее глава Центробанка заявила об отсутствии нерыночного влияния на курс рубля. По ее словам, изменения курса национальной валюты в марте связаны с большим количеством запросов перед завершением обращения срочных контрактов на бирже.