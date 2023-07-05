Общество 05 июля 2023, 00:08 Опустившуюся к Земле на минимальное расстояние Луну сняли на видео Лахта-Центр опубликовал снятые в Петербурге кадры суперлуния

Читать 360tv в

Приближение Луны к поверхности Земли на расстояние в 362 тысячи километров астрономы называют суперлунием. Это минимальное расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником. Такое явление происходит несколько раз в год. Пресс-служба петербургского Лахта-Центра опубликовал а в своем Telegram-канале видео с огромной Луной, окрашенной в оранжевый цвет.

В пресс-службе уточнили, что ролик сняла сняла местная жительница Екатерина Стрельникова, состоящая в сообществе «Астро Фото Болото».

Реклама

На опубликованных кадрах полностью Луну увидеть не позволили тучи, но понять, что естественный спутник больше, чем обычно вполне можно.

Это кадры первого июльского суперлуния 2023 года. Его еще называют грозовым из-за большого количества осадков. Следующие астрономические явления ожидаются 1 и 31 августа, а также 28 сентября.

В эти дни наблюдать за Луной можно у южного горизонта. Но потребуется ясная погода и чистое от облаков небо.