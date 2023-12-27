Общество 27 декабря 2023, 00:40 Опубликовавшим видео ударов ВСУ по Крыму пригрозили наказанием Советник главы Крыма Крючков пригрозил наказанием за съемку ударов по Феодосии РИА «Новости»

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Спецслужбы займутся теми, кто выкладывал видео ударов по Феодосии и другим городам Крыма. Такое заявление сделал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на фоне боевых действий противник периодически атакует полуостров. Но это не повод «скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть».

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«Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — подчеркнул Крючков.

Советник главы Крыма предупредил, что за публикацию таких видеороликов может наступить уголовная ответственность.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Феодосии в ночь на 26 декабря. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, взрывы раздались в районе порта. Позже в Минобороны уточнили, что украинские войска атаковали большой десантный корабль «Новочеркасск».

Минздрав региона сообщил, что в результате удара ВСУ пострадали четыре человека. Еще один житель скончался.