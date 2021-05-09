Опубликованы снимки парадов Победы, сделанные из космоса

Сайт Роскосмоса опубликовал снимки, сделанные из космоса. На них — парад Победы в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Фотография Новосибирска была сделана с помощью российского спутника дистанционного зондирования Земли РесурсП.

«На первом фото запечатлен парад Победы в Новосибирске. Всего там приняли участие 2112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов», — говорится в сообщении.

На второй фотографии изображен Санкт-Петербург. Она была сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли «КанопусВ». В этом году в параде Победы на Дворцовой площади приняли участие около пяти тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400, уточнили в госкорпорации.

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали видеопоздравление в День Победы. Они назвали день 9 мая 1945 года одним из главных событий XX века, которое определило мирное развитие человеческой цивилизации.