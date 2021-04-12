Опубликованы самые яркие цитаты Юрия Гагарина о полете в космос

В понедельник, 12 апреля исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. В 1961 году летчик из СССР Юрий Гагарин совершил вошедший в историю полет на космическом корабле «Восток-1». РИА ФАН отобрало самые яркие цитаты космонавта о совершенном путешествии.

Гагарин признавался, что во время полета думал о семье, смотрел на Землю и не мог привыкнуть к невесомости.

«Мои планшет и карандаш того и гляди могли „уплыть“ куда-нибудь. Занятная штука: тяжелый планшет вдруг сам по себе повиснет в воздухе и плывет… Да что планшет! Ноги я поднял и без всякого напряжения опустил. Опустил, а они висят» — поделился летчик.

Юрий Алексеевич в полете пел песни, которые слышал с родной планеты. Для него на протяжении всей космической операции подавали музыку. Это были песни о Москве, вальсы, а также марши.

«Когда надо мной раскрылся парашют, я ощутил крепкие стропы — запел! Запел во весь голос, что называется — на всю Вселенную: «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает…», — вспоминал Гагарин.

Он говорил, что не считает полет в космос своей личной славой и не ждет общемирового признания. По словам Героя Советского Союза, увидев Землю издалека, он «испытал внутренний подъем и одновременно стыд».

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и преумножать эту красоту, а не разрушать ее», — призывал Юрий Алексеевич.