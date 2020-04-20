Опубликованы кадры с умершей на лавочке возле своего дома москвичкой

В Москве перед подъездом одного из жилых домов нашли мертвую женщину. Она приехала на социальном такси из больницы и скончалась прямо на лавочке у подъезда. «360» публикует кадры случившегося.

На записи с камер видно, как из микроавтобуса человек в защитном костюме выводит под руку женщину и усаживает ее на скамейку. Та сидит, наклонившись вперед.

Следующие кадры зафиксировали приехавшую на место случившегося скорую. Медработник укрыл лежащее на лавочке тело черным полиэтиленом.

Все случилось на северо-востоке Москвы. Бездыханное тело женщины нашла местная жительница. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было. Предварительно установлено, что погибшая скончалась от острой сердечной недостаточности.

По данным СМИ, женщину положили 17 апреля в больницу, а спустя два дня — 19 апреля — социальные работники в защитных костюмах привезли ее домой и оставили у подъезда. В пресс-службе столичного Депздрава пояснили, что москвичку никто не бросал.

Оказывается, ее госпитализировали с подозрением на пневмонию, сделали КТ и анализ на COVID-19. Подозрения на коронавирус не подтвердились, и врачи выписали пациентку.

Оснований для того, чтобы оставить ее в больнице, медики не увидели. Из лечебного учреждения она уехала на социальном такси. Возле дома москвичке стало плохо, и в итоге она умерла.