Опубликованы эксклюзивные кадры из поездки Кадырова в Москву. Видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил рабочую поездку в Москву на этой неделе. Telegram-канал Ura.ru опубликовал эксклюзивные кадры встреч политика в столице.

Кадыров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, руководителем администрации президента Антоном Вайно, вице-премьером Маратом Хуснуллиным и другими федеральными чиновниками.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Кадыров обсудил с президентом вопросы социально-экономического и хозяйственного развития региона.

Кадыров признавался ранее, что не видит себя на федеральных должностях. Он заявил, что его место в Чеченской Республике.

По словам главы Чечни, России необходимо защищать свои национальные интересы, иначе придется отстаивать их уже на своей территории. Он добавил, что если бы занимал пост главы государства, то отправил войска на Украину для наведения порядка.

Кадыров считает, что в настоящее время соседнее государство находится под полным контролем Соединенных Штатов.