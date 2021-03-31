Опубликованы архивные документы о работе Отряда особого назначения ВЧК

Отряд особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии начали формировать 1 апреля 1921 года. Основными задачами, которые поставили перед бойцами стала борьба с внутренними врагами Советской власти и защита завоеваний революции. В честь 100-летия со дня создания ведомства ФСБ опубликовала архивные фотографии и документы, которые рассказывают о работе ОСНАЗ.

Первоначально отряд состоял из батальона, кавалерийского эскадрона и пулеметной команды. После в личный состав стали набирать из рабочих и крестьян, которые участвовали в Гражданской войне.

Спустя некоторое время в составе ОСНАЗ появился Автомобильный боевой отряд, который непосредственно охранял членов Советского правительства.

Спустя несколько лет из организации появится Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения имени Дзержинского. Сегодня дивизия имени Дзержинского Росгвардии.

Среди опубликованных документов есть табели по охране XII Всероссийского съезда и III Всесоюзного съезда Советов 1925 года. В Большом театре в центре Москвы собирались видные партийные деятели и члены Советского правительства.

У бойцов были списки, какие автомобили с пассажирами можно пропускать к подъезду места собрания. Отельно в приказе говорилось, что пешеходов допускать к дверям нельзя.

Тяжелое время после Гражданской войны сказалось и на состоянии бойцов элитного отряда. Врач санчасти ОСНАЗ сообщал командиру, что диагностировал у его подопечных случаи цинги. В своей записке медик утверждал, что вместо врача в столовой бойцы получают соленую рыбу, а овощи им заменили на недробленую пшеницу. Врач отметил, что для лечения бойцам требуются квашеная капуста или свежие овощи.

Но, судя по документам, требование командира ОСНАЗ чиновники проигнорировали. Его просьбу разнообразить питание бойцов оставили без ответа.