Опубликованы архивные документы о преступлениях латышских эсэсовцев после войны

После Великой Отечественной войны латышские каратели сбивались в банды и продолжали терроризировать жителей Латвийской ССР, грабить и убивать. Об этом свидетельствуют архивные материалы УФСБ России по Владимирской области.

РИА «Новости» изучило обвинительное заключение в отношении 20 человек, которое вынесло министерство государственной безопасности советской республики в декабре 1948 года. Это были члены банды, которая орудовала в Курляндии.

В ее состав вошли латышские эсэсовцы, многие из которых прошли подготовку в разведывательных школах Германии. Ими командовал бывший член разведывательно-диверсионной организации «Ягдфербанд-СС Остланд» Юрис Круст.

Каратели совершили более 50 терактов. Они убивали военных, милиционеров и советских активистов. Во время войны участники банды добровольно вступили в ряды СС и участвовали в геноциде мирного населения Советского Союза. Латышские каратели действовали не только на территории Прибалтики. Они убивали людей в Белоруссии, Новгородской и Псковской областях.