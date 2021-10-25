Опубликовано видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге

Журналист Иван Карпов в Telegram показал видео задержания болельщика московского «Спартака». Все произошло во время перерыва матча 12-го тура чемпионата России. Команда сыграла против петербургского «Зенита».

На кадрах можно увидеть, как представители правоохранительных органов надели наручники на человека, который лежал на земле. Потом они его подняли и увели.

Представители «Спартака» уточнили, что в отделение попали пять человек, об этом написала «Газета.ru».

«Спартак» и «Зенит» встретились на поле в Санкт-Петербурге 24 октября. Игра закончилось со счетом 7:1 в пользу петербуржцев. Дубли оформили Андрей Мостовой, Сердар Азмун. Также мяч в ворота противника забили Артем Дзюба, Александр Ерохин, Клаудиньо. Один гол забил футболист «Спартака» Квинси Промес.