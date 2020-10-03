Опубликовано видео с похорон Тесака

Похороны Максима Марцинкевича (Тесака) проходят 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. Пришедшие проститься с националистом люди ведут себя спокойно, на месте дежурят полицейские.

На кадрах с кладбища видна очередь желающих попрощаться с Тесаком. Сначала люди проходят через рамку металлоискателей, установленную в целях безопасности, а затем направляются к белому открытому гробу. К Тесаку пропускают строго по три человека, а затем просят покинуть территорию кладбища. Родственники Марцинкевича находятся в палатке рядом с гробом.

На Кунцевское кладбище пришли не только родные и соратники националиста. Проститься с Марцинкевичем пришел полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Зимой его освободили из колонии в Мордовии, где он отбывал наказание за подготовку вооруженного мятежа и возбуждение ненависти.

Максима Марцинкевича в 2018 году осудили за разбой и хулиганство. Его тело нашли 16 сентября в камере СИЗО в Челябинской области. Предварительной причиной смерти назвали самоубийство. Правоохранители обнаружили в камере предсмертную записку Тесака.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что перед смертью заключенный признался в нескольких убийствах. Тесаку грозило пожизненное заключение.