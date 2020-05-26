Опубликовано видео с хулиганами, жарившими еду на Вечном огне в Кронштадте
На кадрах видно, как трое подростков подходят к мемориалу «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов». В руках у них шампуры с нанизанной едой. Они протискиваются через конструкции, которые обрамляют сам Вечный огонь, и начинают жарить то, что принесли с собой.
После этого пикника местные жители нашли возле мемориала брошенные шампуры и упаковку от сосисок. Инцидент произошел поздно вечером 24 мая. Полицейские уже изучили запись с камеры видеонаблюдения и начали искать хулиганов.
«Вечером 25 мая в полицию Кронштадтского района обратился с заявлением директор музея истории Кронштадта. Он сообщил, что группа неизвестных совершила акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия „Вечный огонь над могилой рабочих и матросов“», — рассказали «360» в пресс-службе местной полиции.
Сотрудники полиции проверили все обстоятельства этого правонарушения. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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