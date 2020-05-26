Опубликовано видео с хулиганами, жарившими еду на Вечном огне в Кронштадте

Группа подростков устроила пикник у Вечного огня на Якорной площади Кронштадта. Они насадили какую-то еду на шампуры и пожарили ее на пламени. В распоряжении «360» оказалось видео осквернения мемориала, которое сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как трое подростков подходят к мемориалу «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов». В руках у них шампуры с нанизанной едой. Они протискиваются через конструкции, которые обрамляют сам Вечный огонь, и начинают жарить то, что принесли с собой.

После этого пикника местные жители нашли возле мемориала брошенные шампуры и упаковку от сосисок. Инцидент произошел поздно вечером 24 мая. Полицейские уже изучили запись с камеры видеонаблюдения и начали искать хулиганов.

«Вечером 25 мая в полицию Кронштадтского района обратился с заявлением директор музея истории Кронштадта. Он сообщил, что группа неизвестных совершила акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия „Вечный огонь над могилой рабочих и матросов“», — рассказали «360» в пресс-службе местной полиции.

Сотрудники полиции проверили все обстоятельства этого правонарушения. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В последнее время в России участились случаи осквернения памятников в честь Победы в Великой Отечественной войне. Неизвестный мужчина повредил венок и растоптал цветы возле обелиска в подмосковной Черноголовке. Прокуратура начала проверку.