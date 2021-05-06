Опубликовано видео дома, где жила убитая уральская блогерша

В распоряжении «360» появились кадры дома, где жила уральская блогерша Кристина Журавлева. Ее нашли убитой в лесу спустя месяц после преступления.

Девушка с мужем жила в обычном кирпичном частном доме, расположенном в поселке Первомайский Парк Сысертского района. На территории почти ничего нет, кроме старого велосипеда. Неизвестно, живут ли в доме сейчас ее родственники. Но в окне можно разглядеть собаку, которая начала лаять, увидев людей.

Тело блогера обнаружил случайный воитель. Родня и начальство не заявляли о ее пропаже, поэтому Журавлеву смогли опознать лишь две недели спустя. Под подозрением оказался муж. Недавно полицейские привозили его в наручниках в этот коттедж. Однако версия самоубийства полицией не исключается.

У девушки было 57 тысяч подписчиков в Instagram. Каждый день она рассказывала о моде, косметике и своей жизни. Известно, что ее муж последнее время нигде не работал. Пара иногда ссорилась. Соседи рассказали, что супруги ни с кем не общались, ограничиваясь дежурными фразами. Но девушку они всегда считали дружелюбной. Иногда они видели, как он записывает видео для соцсетей.