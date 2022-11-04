Опубликовано расписание ЕГЭ на 2023 год | 360°

Общество 04 ноября 2022, 00:04 Опубликовано расписание ЕГЭ на 2023 год Появилось расписание единого государственного экзамена на 2023 год РИА "Новости"

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Выпускники школ в России в следующем году будут ставать два обязательных предмета — русский и математику, а также два и более предмета на выбор. Заявить об этом необходимо до 1 февраля, сообщили «Известия».

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в марте. Первыми можно сдать литературу и географию (20 марта), русский язык — 23 марта, математику — 27 марта, иностранный язык — 30 марта.

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Школьникам также разрешается выбрать китайский язык в качестве иностранного. Результаты экзаменов будут известны в течение двух недель после сдачи. Осенью ЕГЭ можно сдать с 6 сентября.

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Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки к 2023 году откажется от передачи экзаменационных материалов на CD-дисках. Задания будут передавать по интернету.

В конце октября стало известно, что Московская область второй год подряд занимается первое место по итогам ЕГЭ и ОГЭ. Руководство региона отметило труд педагогов, которые подготовили школьников-стобалльников.