Опубликовано письмо родственника Николая II о расправе над царской семьей

Письмо лорда Луиса Маунтбеттена обнародовали в Великобритании. Он был родственником российской императорской семьи и опровергал конспирологическую теорию о том, что дочь Николая II Анастасия могла выжить.

Как пишет Daily Mail, Маунтбеттен был племянником супруги императора Николая II Александры Федоровны. Кроме того, он являлся дядей мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. По словам лорда, дочь Николая II не могла выжить после убийства царской семьи.

«Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра, великая княжна российская Анастасия, была убита вместе с остальными членами ее семьи, хотя в ее случае смерть наступила не сразу, ее убили ударами штыков», — привело издание строчки из письма Маунтбеттена.

Лорд подчеркнул, что в ситуации с Анной Андерсон, выдававшей себя за выжившую княжну, долгое время разбирался суд. В итоге Апелляционный суд Германии постановил, что Андерсон не была ни дочерью императора, ни ее сестрой — великой княжной Татьяной.

Сама Андерсон заявила, что является выжившей княжной Анастасией в 1922 году. При этом никаких доказательств в суде она предоставить не смогла. Более того, позже выяснилось, что на самом деле ее зовут Франциска Шанцковская. Женщина работала на польской фабрике и страдала от психического расстройства. В своем письме лорд упомянул и самого Николая II.

«Император Николай II был обаятельным и добрым человеком, но слишком слабым, чтобы быть успешным самодержцем», — отметил он.

Письмо Маунтбеттена датируется 11 марта 1975 года. Получателем был некий Вудкок-Кларк, но о нем пока ничего не известно.