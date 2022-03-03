Опубликована статистика по населению Приморского края

В последние несколько лет Приморскстат ежегодно собирает данные о жительницах Приморского края накануне 8 марта. Статистика последнего года показывает, что среднестатистическая жительница Приморья имеет возраст 42-43 года, она находится в браке, имеет одного или двух детей, высшее образование и жилье в городе.

Как сообщает zr.media, по состоянию на начало 2021 года, в регионе проживало 979 тысяч представительниц прекрасного пола, почти 80% из них — в городе. Статистически в Приморье на 1000 женщин приходится 918 мужчин.

Продолжительность жизни у местных жительниц — почти 75 лет, что на 1,5 года меньше, чем в среднем по стране. Однако мужчины Приморья в среднем живут на 10 лет меньше.

По состоянию на 2020 год, в Приморском крае родилось 8,6 тысячи девочек и 9,4 тысячи мальчиков. Статистически девочек в регионе всегда рождается меньше. Однако превышение численности женщин над мужским населением наблюдается в возрасте от 42 лет.

Современные барышни больше интересуются образованием и карьерой, чем семейной жизнью. Замуж обычно выходят в возрасте 25-35 лет. В 2021 году приморские ЗАГС провели 14 тысяч церемоний бракосочетания.

Даже находясь в браке, многие гражданки больше настроены на самореализацию, чем на скорейшее заведение потомства. Поэтому доля молодых матерей, родивших до 25 лет, среди жительниц Приморья за последние 10 лет упала с 35% до 21%.