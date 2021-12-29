Опубликована расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума

Расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума — 2022 появилась на официальном сайте. Сам форум пройдет с 17 по 19 февраля на федеральной территории «Сириус». Главной темой мероприятия станет достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы.

«Треки деловой программы Форума соответствуют тематикам пяти национальных целей развития, достижение которых во многом зависит от эффективности работы субъектов Российской Федерации. Экспертные дискуссии направлены на выработку практических предложений, поиск новых эффективных путей взаимодействия бизнеса и власти, презентации лучших инвестиционных проектов регионов», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

Российский инвестиционный форум остается знаковой площадкой, на которой авторы инициатив могут их презентовать. Программы реализуются на региональном уровне на территории страны. Некоторые программы, которые пройдут отбор, получат кураторство федеральных округов.

Самые эффективные практики, которые будут реализовываться для достижения национальных целей, могут быть перенесены и на другие регионы России. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко.

Отдельные тематические треки форума посвящены наиболее актуальным в современности темам. Это возможности для развития талантов в стране, институты развития для реализации национальных целей, эффективная трудовая деятельность и предпринимательство, а также обеспечение комфортной среды для жизни. Еще один тематический блок посвящен цифровой трансформации. Участники сессий будут обсуждать, как привлечь и развить технологические стартапы, роль регионов в построении национальной инновационной системы, вопросы этики и доверия в цифровой среде.