Опубликована программа форума «Лекарственная безопасность», который пройдет в рамках ПМЭФ-2021

На официальном сайте форума «Лекарственная безопасность» появилась деловая программа мероприятия. Оно пройдет в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) при поддержке Минздрава РФ и Госдумы РФ.

В частности, форум поддерживает подкомитет Думы по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности по охране здоровья. Организаторами мероприятия выступили фонд «Росконгресс» и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент».

«Устойчивость системы здравоохранения в целом во многом зависит от функционирования фармацевтической отрасли. Бесперебойность производства, доступность лекарственных средств для всех категорий граждан, своевременный выпуск современных инновационных препаратов — все эти вопросы находятся в фокусе нашего государства», — сказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

На форуме обсудят, как пандемия коронавируса изменит развитие глобального фармрынка, стратегию развития фармацевтической отрасли как залога обеспечения лекарственной безопасности страны, эволюцию системы закупок, повышение доступности системы лекарственного обеспечения.

Отдельно эксперты поговорят об иммунизации как точке привлечения инвестиций. Специалисты также поднимут вопрос о том, как эпидемия изменит в целом рынок разработки вакцин.

ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня.