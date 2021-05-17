Опубликована программа Форума креативного бизнеса, который пройдет в рамках ПМЭФ-2021

Появилась архитектура деловой программы Форума креативного бизнеса, который пройдет 2 июня в рамках стартового дня деловой программы ПМЭФ. Главной темой станет «Креативная экономика в новой реальности».

Программа основного дня форума включает обсуждения по четырем основным вопросам: экосистема креативных индустрий, потенциал человеческого капитала, развитие креативных городов и правила креативной экономики.

Пленарная сессия «Что Россия придумывает сейчас?» откроет Форум креативного бизнеса. Чтобы ответить на этот главный вопрос, на мероприятии соберутся государственные деятели, практики креативных индустрий и визионеры.

«Форум креативного бизнеса уникален тем, что впервые объединяет на одной площадке политиков, практиков и визионеров со всего мира для обсуждения потенциала и перспектив креативных индустрий для экономики», — заявила директор форума и фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

В государственной повестке одной из главных тем станет интеграция России в международный рынок креативной экономики и конкурентоспособность. Также участники обсудят будущее участие страны в «Экспо-2021» в Дубае. В рамках этого трека эксперты из разных стран коснутся вопросов привлечения инвестиций в креативный сектор, потенциал социокультурных креативных проектов и развитие творческих городов.

Что касается визионеров, то они порассуждают о влиянии блогеров на работу профессиональных журналистов, о новейших искусственных технологиях, а также попробуют найти ответ на вопрос «Чего не хватает российскому мегаполису, чтобы стать мировой арт-столицей?».

Помимо этого, в рамках программы ПМЭФ 3 и 4 июня состоятся ключевые сессии Форума креативного бизнеса на площадке лаборатории «Инносоциум». Главным мероприятием станет ток-шоу «Зачем мне креативные индустрии?», которое пройдет в формате World Cafе. Также при поддержке Минпромторга РФ пройдут питч-сессии народных хозяйственных промыслов России, а при участии министра культуры Ольги Любимовой и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова состоятся паблик-токи о развитии креативных индустрий.

«Сегодня важно создать необходимые условия для качественного прорыва в сфере креативных индустрий. Уже есть отдельные примеры реализованных проектов, опыт которых, уверена, обсудят на форуме. Но именно комплексный подход, системная поддержка на уровне государства, постоянный диалог между представителями творческой сферы, власти и бизнеса является залогом создания благоприятной среды для самореализации молодого поколения», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В рамках деловой программы форума на стенде Катара, страны — гостя ПМЭФ, состоится культурный диалог «Россия — Катар». Разговор пойдет о том, какие из глобальных трендов уже стали или становятся частью международных культур, какие уникальные культурные продукты экспортируются из этих стран и как там развиваются креативные индустрии. В диалоге примут участие представители политики, бизнеса и науки из России и Катара.

Форум креативного бизнеса 5 июня завершат мероприятия в рамках Молодежного дня ПМЭФ-2021.