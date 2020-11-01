Опубликована переписка из родительского чата, стоившая жизни волгоградцу

Местный житель не нашел общего языка с матерью одной из учениц, вспыхнула ссора. Конфликт произошел вокруг задания по русскому языку, которое нужно было приготовить за несколько часов. Некоторые участники чата поинтересовались, что делать, если не все дети успеют пройти тест. В онлайне появилась женщина, которая сказала, что ее ребенок всем вышлет домашнее задание. Она также посоветовала другим детям делать уроки «по дороге в школу или на перемене». После она похвалила учителя, который выдал домашнее задание даже во время своего больничного.

«Вопрос надо решать, а не сопли жевать», — написал волгоградец после этого.

Такое заявление не понравилось женщине, писало ИА Nation News. Тогда собеседник спросил, можно ли посоветовать еще что-нибудь, кроме как выполнять тест по пути в школу.

«Сам ты сопли жрешь!» — ответила ему недовольная женщина. Мужчина попросил не обращаться к нему на «ты» и не втягивать его в конфликт. Однако, по словам женщины, словесную перепалку затеяла не она. «За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины — но это не всем дано понимать!» — разозлилась она.

Волгоградец продолжил отстаивать свою точку зрения. Он сказал, что не понимает многое, например, лизоблюдство «по поводу и без». А еще он отказался слушать лекцию про характеристики настоящих мужчин.

«Ты что, бессмертный? Такое мне писать», — ответила ему женщина.

Волгоградец тогда спросил, угрожает ли она ему. После этого к переписке подключился муж женщины.

«Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!» — это его слова из аудиосообщения.

После этого волгоградца побили в одном из отделений банка. Пострадавший попал в больницу. Медики прооперировали его, он лежал в коме. Позже мужчина умер в реанимации.