Опубликована карта зон возможного падения неуправляемой китайской ракеты
Роскосмос опубликовал карту зон возможного падения ступени китайской ракеты Long March 5B. Информация об этом появилась на странице госкорпорации во «ВКонтакте».
Ракета сойдет с орбиты на одном из восьми витков 9 мая.
«Объект устойчиво теряет высоту орбиты. Так, за сутки апогей уменьшился еще на 18 километров и составляет 267 километров а перигей — на три километра до 156 километров. Согласно расчетам, объект может войти в атмосферу Земли ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что при наличии условий оптической видимости проводятся наблюдения оптикоэлектронными средствами мониторинга АСПОС ОКП. Сейчас ракета не имеет средств активного маневра и осуществляет неуправляемый сход с орбиты.
В МИД Китая сегодня заявили, что большая часть обломков ракеты сгорит при входе в атмосферу. Поэтому риск ущерба воздушной навигации и объектам на Земле очень низкий, уточнило РИА ФАН. Китай запустил ракету в конце апреля.