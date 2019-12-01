Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Из 16 госпитализированных пассажиров семеро лежат в больнице города Шилка, четверо — в Нерчинске, еще трое — в Сретенске.

Список пострадавших:

1. Григорьев Е. В., 53 года, ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;

2. Чернявский А. Ю., 36 лет, ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»;

3. Вдовина П. Н., 30 лет, ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»;

4. Достовалов А. Г., 28 лет, ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»;

5. Евгеева Е. А., 18 лет, ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»;

6. Баранова И. А., 38 лет, районная больница в Сретенске;

7. Баранова К. А., 12 лет, районная больница в Сретенске;

8. Подкопалова Н. А., 42 года, районная больница в Сретенске;

9. Панов М. Е., ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;

11. Хозяева С. Н., 29 лет, ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;

12. Баранова С. А., 49 лет, ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;

13. Туранов А. А., 59 лет, ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;

14. Ведерников Ю. Н., ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;

15. Салтанова Д. К., 30 лет, ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ».

Пассажирский автобус выехал из Сретенска в Читу, но на 60-м километре у него лопнуло переднее колесо. В результате транспортное средство улетело с моста на лед реки Куэнга днем 1 декабря.

Всего в салоне автобуса находились 43 человека. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 получил травмы. Пострадавших отвезли в больницы.

На месте работают пожарные, следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело.