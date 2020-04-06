Опубликован список из почти 400 бесплатных для посещения сайтов

В перечень попали, в частности, сервисы «Яндекса» и Mail.Ru, крупнейшие интернет-магазины, среди которых Wildberries, Ozon, Aliexpress. Сайты крупных банков — от Сбербанка до Почта Банка. Сервисы поиска работы, официальные порталы федеральных властей — от МВД до Банка России. Доски объявлений «Из рук в руки» и «Барахла.нет», российские соцсети, почтовые сервисы и мессенджеры, новостные агрегаторы, многие федеральные СМИ, в том числе сайт телеканала «360» — 360tv.ru.

Бесплатный доступ к этим ресурсам пользователи получат в рамках эксперимента. Его условия также утвердили в Минкомсвязи. В приказе от 31 марта говорится, что с инициативой выступили операторы «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» и «ЭР-Телеком» («Дом.ru»).

Эксперимент продлится с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о проекте «Доступный интернет» и поручил реализовать бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

В марте стало известно, по каким критериям отбирали значимые для россиян ресурсы.