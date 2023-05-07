Общество 07 мая 2023, 16:08 Опубликован рейтинг самых вредных спиртных напитков Врач Буеверов назвал наиболее вредные спиртные напитки Freepik

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Сладкие, крепленые вина и коктейли являются наиболее вредными для организма напитками, их опасность кроется в сочетании большого количества сахаров и этанола, вредном для печени. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Алексей Буеверов.

По его словам, на втором месте рейтинга идут крепкие алкогольные напитки. На третьем — пиво. Врач отметил, что допустимой нормой для мужчин является 560 миллилитров пива в день. По словам Буеверова, самыми безопасными считаются сухие вина — в них мало сахаров и есть полезные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами.

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Врач подчеркнул, что умеренное употребление алкоголя может оказать положительное влияние на здоровье. Например, снизить риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, сахарного диабета второго типа, неалкогольной жировой болезни печени, остеопороза и некоторых других заболеваний.

Между тем Минздрав разработал новые антиалкогольные меры. Речь идет о повышении возраста покупателей алкогольной продукции до 21 года. Также спиртное хотят запретить продавать после 20:00.