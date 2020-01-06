Опубликован календарь выходных и праздничных дней на 2020 год

В 2020 году россиян ждут восемь государственных праздников. Всего выходными и праздничными днями станут 118 дней.

После завершения новогодних каникул следующий праздничный выходной ждет россиян 24 февраля. Так как День защитника Отечества в 2020-м выпал на воскресенье, нерабочий день будет в понедельник. Также три выходных дня будут в Международный женский день. Не придется идти на работу с 7 по 9 марта.

Согласно постановлению правительства, майские праздники начнутся 1 мая и продлятся до 5 числа. Два дополнительных дня отдыха перенесли с 4 и 5 января, которые выпали на субботу и воскресенье. День Победы россияне смогут отметить с 9 по 11 мая.

В первый летний месяц, с 12 по 14 июня, стана будет отмечать День России, а День народного единства выпадает на среду, 4 ноября.

Таким образом, тех, кто работает пять дней в неделю ждут 248 рабочих дней или 1979 часов. Предпраздничные сокращенные рабочие дни будут у россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря.