Общество 13 января 2024, 23:31 Оптовые цены на мясо существенно снизились в России Оптовые цены на свинину и курятину снизились на 25% Unsplash

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Оптовые цены на свинину и курятину существенно снизились в России за последние два месяца. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальную мясную ассоциацию.

По данным организации, стоимость продукции упала на 25%. Сейчас свиную тушку можно купить из расчета 116 рублей за килограмм, а тушку бройлера — за 155 рублей за килограмм.

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«Как и прогнозировали отраслевые эксперты, после взлета цен на основные виды мяса в сезон высокого спроса, который, правда, несколько затянулся, но все равно закончился, цены производителей свинины и бройлера активно снижаются», — подчеркнул глава ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, цена на свиной окорок вовсе обвалилась на 30%. Но пока этот товар на 14% дороже, чем год назад. Куриные бедра подешевели на 40% с начала ноября, а крылья — на 45%.В заключение Юшин предостерег импортеров от активных поставок мяса из-за рубежа, поскольку ситуация может измениться.

Росстат в свою очередь сообщил о росте цен на потребительские товары в 2023 году. Больше всего увеличилась стоимость яиц. По сравнению с прошлым годом продукт подорожал на 61%.