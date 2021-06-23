Оптовые цены на картофель в России начали снижаться

В России начали падать оптовые цены на картофель, на рынок начала поступать продукция из Краснодарского края, рассказал журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

«Пик цен на картофель был пройден на прошлой неделе, в настоящее время оптовые цены у сельхозпроизводителей снизились до 25 рублей за килограмм, и ожидаем к концу недели еще большую коррекцию — до 20 рублей», — сказал Лупехин, слова которого привел «Интерфакс».

Быстрое снижение оптовых цен, по его словам, связано с тем, что на рынок начал поступать краснодарский картофель нового урожая.

Лупехин отметил, что по мере увеличения предложения, потребительская цена тоже начнет падать. При этом, он добавил, что изменение цены на полках в торговых сетях покупатель может заметить не сразу, поскольку ритейл накопил запасы более дорогого привозного картофеля. На рынках, как отметил председатель Картофельного союза, падение произойдет быстрее.