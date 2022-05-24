Оптово-розничные рынки решили вернуть в Россию

Россияне смогут снова закупаться на оптово-розничных рынках. Из возрождением решил заняться Минпромторг. Продукцию разрешать продавать как фермеры, так и обычные дачники.

Крупные торговые сети начали вытеснять оптово-розничные рынки в 2000-е годы. Сейчас на долю таких площадок приходится лишь 4% торгового оборота страны. Минпромторг разработал рекомендации об организации оптово-розничных рынков. Документ уже разослали по регионам, сообщил «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, рекомендации составили для обеспечения продовольственной безопасности России. Фермеры смогут продавать свою продукцию без посредников, а новый канал сбыта даст возможность увеличить производство. В итоге цены на сельхоз продукцию станут меньше.

Согласно документу Минпромторга, торговать на оптово-розничных рынках смогут даже те, у кого не оформлены ИП или юрлицо. Это значит, что место за прилавком найдется и для дачников. На рынках будут работать специалисты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые проследят за безопасностью продуктов.