Оптимизм российского бизнеса достиг минимума за 11 лет

Индекс оптимизма упал на 14% с июня 2020 года и показал минимальное значение с 2009 года. Об этом говорит исследование консалтинговой компании IHS Markit. Его проводят три раза в год.

С результатами работы ознакомился РБК. Представитель IHS Markit Шиан Джонс рассказал, что бизнес не ждет хороших новостей из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности. Настроения у предпринимателей более мрачные, чем были летом.

Индекс оптимизма равен разнице между долей компаний, которые хотят увеличить выпуск в течение 12 месяцев, и тех, кто ждет его сокращения. К примеру, в июне индекс составлял 20%. Сейчас он держится на уровне 6%.

В прошедшем октябре опрос показал, что многие производители хотят повышать отпускные цены для компенсации роста издержек. При этом у большинства нет в планах нанимать новых сотрудников. На инвестиции в будущем году готовы пойти менее 50% опрошенных. Большинство вкладываться не готовы. Последний факт зафиксирован впервые за все время исследования.

Руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников заявил, что в прошедшем месяце восстановление производственной активности приостановилось. В обрабатывающей промышленности замечено слабое ухудшение конъюнктуры.

Россия уже вторую неделю подряд демонстрирует высокие цифры ежесуточного прироста заболевших COVID-19. В понедельник, 9 ноября, в стране впервые зафиксировали 21 798 случаев коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «тревожной».