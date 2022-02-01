Опросы показали, что большинство россиян хотят работать по четыре дня в неделю

Большинство россиян (78%) хотели бы работать четыре дня в неделю. Таким желанием они поделились с опросами сервиса «Работа.ру», результаты которых оказались у РИА «Новости».

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?». На него положительно ответили 78% респондентов из 5000.

Однако в случае с той компанией, в которой они трудоустроены, некоторые россияне засомневались в успешности такого предприятия. Готовность перехода своей компании к четырехдневке 47% участников исследования оценили отрицательно. Они решили, что такой график именно им не подойдет, но некоторые уточнили, что к нему можно будет прийти со временем.

А с тем, что такие реформы скажутся на продуктивности работников положительно, согласны семь из 10 россиян. Также четырехдневку посчитали полезной и для улучшения отношений в коллективе — к такому выводу пришли 73% респондентов.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что к четырехдневной рабочей неделе надо подходить постепенно, по ходу готовности экономических предпосылок. Пандемия, по его мнению, положительно сказалась на условиях для реализации этого тренда.