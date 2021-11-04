Опрошенные россияне заявили, что хотят больше выходных

Аналитики провели исследование и выяснили, что почти половина опрошенных хотят, чтобы выгодных было больше. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на HeadHunter.

Опрос показал, что 67% россияне работают пять дней в неделю, каждый десятый — 2/2. Самые нераспространенные графики — 6/1 и 4/3 — так работают лишь 6% респондентов. У 17% опрошенных свободный график из-за режима самозанятости либо по договоренности с работодателем.

Около 30% заявили, что их не устраивает свой график. Больше всего на это пожаловались жители Санкт-Петербурга — 35%, маркетологи и рекламщики — 45%, а также строители, юристы и административный персонал.

Также выяснилось, что около 38% хотели бы работать 6/1, 30% — 4/3, 28% — 5/2. Каждый шестой предпочел бы работать в свободном, без привязки к дням недели.

Почти 50% респондентов заявили, что выходных должно быть больше, в основном так считают москвичи и жители Краснодарского края. Еще дополнительные выходные также поддерживают 70% юристов.

Ранее россияне рассказали, как планируют провести длинные выходные. Как выяснилось, большая часть планируют остаться дома.