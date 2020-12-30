Опрошенные россияне назвали главные вопросы на собеседовании

Вопросы о семейном положении, касающиеся знака зодиака и внешности повлияли на трудоустройство примерно 28% опрошенных россиян. Об этом они сообщили в ходе исследования, проведенного специалистами крупнейшей интернет-службы по трудоустройству hh.ru.

Как сообщил ТАСС, со ссылкой на результаты опроса, 82% респондентов подтвердили, что им задавались вопросы о семейном положении. Знаком зодиака соискателей интересовались на 9% собеседований, внешностью — на 7%. Отвечали на вопросы о своих политических взглядах и сексуальной ориентации 7% и 3% респондентов соответственно.

Как считают 28% участников опроса, их ответы повлияли на итоговый результат собеседования. Так не считает половина опрошенных, и 22% респондентов затруднились ответить.

Заявили, что после таких вопросов были приняты на работу, 62% участников опроса. Выше всего доля уверенных в этом респондентов зафиксирована в производственной сфере (63%). Не были приняты 27% опрошенных, 12% не приняли предложение, и 8% участников опроса утверждают, что предложения не получили, но отказались бы в случае получения.

Вопросы о семейном положении считают приемлемыми на собеседовании 79% опрошенных, 15% респондентов с ними не согласны. Примерно 35% не нашли ничего особенного в вопросе о знаке Зодиака, еще 23% — в интересе к внешности.

В опросе принял участие 1641 соискатель. Он проводился 24–27 декабря 2020 года.

Менеджер по корпоративным отношениям компании Mars Елена Селиванова подчеркнула, что при поиске работы надо поддерживать свои страницы в социальных сетях в хорошем состоянии. По ее мнению, аккаунты зачастую выполняют функцию резюме.