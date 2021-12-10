Опрос: жители Петербурга в этому году стали чаще покупать новогодние украшения

Продажи украшений для дома и елочных игрушек сильно выросли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Lamoda.

Уточняется, что продажи украшений для дома за ноябрь–декабрь выросли почти в половину, а елочные игрушки покупают в шесть раз больше.

Спрос на елочные игрушки увеличился на 528%. Также в четыре раза больше начали приобретать сервировочные салфетки, и в полтора — декоративные фигурки по новогодней тематике.