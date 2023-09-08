Общество 08 сентября 2023, 12:33 Опрос Здоровье Mail.ru: большинство россиян не были в отпуске этим летом

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Большинство россиян признались, что не брали отпуск этим летом. Отдохнуть успели лишь 44% соотечественников, сообщил сайт Здоровье Mail.ru.

Отмечается, что 39% опрошенных в ближайшее время не собираются уходить в отпуск. Еще 17% респондентов запланировали отдых летом, однако никуда не поехали.

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Как сообщил сайт 7 Дней, самый популярный и востребованный вид отпуска среди россиян — отдых у моря. Также опрошенные любят проводить лето на даче и в деревне.