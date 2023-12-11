Общество 11 декабря 2023, 11:45 Опрос «Зарплаты.ру»: 66% россиян меняют работу не чаще раза в 5–10 лет

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Большинство россиян готовы сменить работу из-за конфликтов с руководством. При этом около 66% работников делают это не чаще чем раз в 5–10 лет, сообщила «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса «Зарплаты.ру» и сервиса СДЭК.

Для 89% соотечественников главной мотивацией для перехода становится повышение уровня дохода. Заставить россиян уволиться также могут ссоры с коллегами, отставка начальства и переезд офиса в другую локацию.

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Отмечается, что более 47% опрошенных стараются поддерживать с бывшим руководителем дружеские отношения, чтобы при удобном случае вернуться в компанию.