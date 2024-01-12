Общество 12 января 2024, 11:22 Опрос «Зарплаты.ру»: 45% россиян отметят старый Новый год в офисе

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Около 45% россиян планируют отметить старый Новый год в офисе в обеденный перерыв или после окончания рабочего дня. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

Еще столько же опрошенных собираются самостоятельно после рабочего дня пойти с коллегами в кафе, бар или ресторан. Респонденты уточнили, что встречать старый Новый год с коллегами они запланировали в пятницу, 12 января.

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Отмечается, что такая традиция помогает продлить праздничное настроение 64% россиян.