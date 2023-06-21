Общество 21 июня 2023, 11:49 Опрос «Зарплата.ру»: IT и медицина вошли в число самых приоритетных сфер для поступления

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Выпускники российских школ назвали самыми приоритетными вакансиями для поступлений в этом году IT, медицину, юриспруденцию и сферу услуг и финансов. Об этом написал RT со ссылкой на опрос исследовательского центра «Зарплата.ру».

Сферу IT посчитали приоритетной 15% опрошенных, медицину — 14%, а юриспруденцию — 10%. Чуть меньше голосов получили сфера услуг и финансов, промышленность, маркетинг, строительство и транспорт.

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Опрошенные отметили, что выбирают профессию по размеру дохода, востребованности профессии, гарантированного трудоустройства и карьерных перспектив.

В топ-5 городов, в которые хотят поступать респонденты, вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.